Entrada a Machu Picchu más Huayna Picchu, Nueva modalidad.

Se acerca la temporada alta en Cusco. La temporada alta en Cusco normalmente empieza en mayo y termina a finales de octubre, siendo en los meses de junio a agosto los meses donde suele haber problemas para poder llegar a la maravilla Machu Picchu. Decimo temporada alta debido a la cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros llegan a Cusco a poder apreciar esta maravilla. Los primeros problemas con lo que uno se encuentra es la falta de entrada a Machu Picchu, entrada a Huayna Picchu así como los tickets de tren. Al ser tickets de ingreso Limitados, el de Huayna Picchu es la que sea agotan incluso 6 meses antes de ingresar a Machu Picchu se agota a veces hasta con un mes antes de ingresar. El año 2016 muchas personas se quedaron sin conocer Machu Picchu, debido a la falta de ingresos, muchos turistas aun sabiendo que no había Boletos a Machu Picchu, se fueron hasta el poblado de Aguas Calientes a través de la ruta alterna que es la que puedes llegar en bus hasta Hidroeléctrica de allí caminar unas 3 horas hasta llegar a Aguas Calientes, pero grande fue la sorpresa de llegar y no tener el boleto de ingreso ya comprado, esto ha generado demasiado malestar en los turistas, algunos indicando que jamás volverían, otros tristes, y alguno incluso llorando.

Para este año el gobierno ha creado una nueva norma de ingreso a Machu Picchu, si antes con una entrada a Machu Picchu podías quedarte desde ingresar hasta que cierren Machu Picchu, ahora ya no será así. Existirán desde el 01 de Julio 2017, dos turnos para ingresar a Machu Picchu, un primer turno donde podrá ingresar desde las 6:00 am y Salir a las 12:00pm y otro turno donde podrá ingresar a las 12:00pm y salir a las 5:30 pm. Y el cambio más importante si así se le puede llamar es que, para ingresar a Machu Picchu necesitarás contratar un guía pues este será el responsable para que el turista pueda salir del parque al llegar al límite del tiempo.

Mas información sobre las nuevas modificaciones puede ver en el siguiente enlace de: Entrada a Machu Picchu comunicado oficial

Esperemos que estas medidas realmente mejoren al flujo de turistas en la ciudadela de Machu Picchu y no cause más caos. Estaremos pendientes de cómo se desarrollará esta nueva modalidad desde el 01 de Julio 2017.