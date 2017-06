NASA: ¡ATENCIÓN! Gigantesco asteroide se dirige a la Tierra [VIDEO]

Astrónomos de la NASA indican que asteroide mide cerca de un kilómetro de longitud.

¿El fin de los tiempos? Astrónomos de la NASA comunicaron que un asteroide de un kilómetro se aproxima a la Tierra. El hecho tendría lugar este mes. El roca tiene el nombre de “2014 JO25”.

La enorme roca es potencialmente peligrosa y se aproximaría a la Tierra este 19 de abril. La distancia más cercana en años será de 1.8 kilómetros. Eso quiere decir que será 4,57 veces la distancia de la Tierra a la Luna.

Los especialistas en el tema manifiestan que no existe otro asteroide que se acerque tanto a la Tierra en todo lo que resta de la década. También manifiestan que el “2014 JO25” volvería a pasar por la Tierra en el año 2091.

El descubrimiento. El asteroide fue descubierto en el año 2014. Los especialista describen a la roca gigante como un “objeto brillante” y es uno de los mayores descubrimientos del año por parte de la NASA.

