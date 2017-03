Rio Ferdinand y el drama que vive tras la muerte de su esposa

El exfutbolista del Manchester United se quedó a cargo de sus tres hijos tras la muerte de su esposa victima del cáncer. “bebía mucho por las noches después de acostar a los niños”, cuenta el inglés.

Rio Ferdinand es recordado por su fuerte carácter dentro del campo con la camiseta del Manchester United y de la selección de Inglaterra. Sin embargo, tras la muerte de su esposa, esa fortaleza de diluyo ocasionado que deje el fútbol y se sumerja en el mundo del alcohol.

El exdefensor del Manchester United perdió a su mujer Rebecca de 34 años en mayo del 2015 victima del cáncer. El exfutbolista reconoció que aún no puede levantarse de ese duro golpe. “Nadie está preparado para una pérdida como esta. Ella me dijo antes de irse que sería un papá y una mamá magnífico para los niños. Yo nunca pensé que fuera a pasar. Ella se marchó diez semanas después de diagnosticarle el cáncer. Ahora sé que necesito ayuda. Al principio bebía mucho por las noches después de acostar a los niños. Hasta que un día me desperté y no era capaz de llevarles al colegio. Hasta tuve una accidente de coche. Me dí cuenta de que no podía seguir así. Sufrí ataques de pánico”, reveló.

junto a su esposa Rebecca. Rio Ferdinand

Aquel año, Rio Ferdinand jugaba en el Queens Park Rangers y decidió retirarse del fútbol cinco semanas después de fallecer su mujer. “Ahora entiendo la importancia que tenía como madre. Nosotros los hombres somos ignorantes. Las mujeres cuidan de la familia y del hogar y creemos que eso no es un trabajo. Es un trabajo muy duro. Son las cosas básicas. Siempre solía levantarme y llevar a los niños a la escuela todos los días, pero me desperté diez minutos antes de que tuviéramos que ir. Les duché, les dí el desayuno y los metí en el coche para llevarlos a la escuela”, explicó.

El excrack del Manchester United contó que ahora entiende a las personas que toman la decisión de suicidarse. “Solía leer historias y pensar, ¿cómo puedes ser tan egoísta y suicidarte o intentar suicidarte? Ahora puedo hasta simpatizar”.

EL DATO

Rio Ferdinand de 38 años pasó 12 temporadas en el Manchester United (2002- 2014). Arrancó su carrera en el West Ham United en la temporada 1995/96.